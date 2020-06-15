اليوم السابع
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ضبط 100 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:30 ص
ضبط 100 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة كمامات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 100 ألف كمامة "مجهولة المصدر" غير مطابقة للمواصفات مُعدة للبيع بداخل مصنع "غير مرخص" بالجيزة ، وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم الغش التجارى المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بإتخاذه الشقة سكنه كمصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة الصنع ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المُشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور  وبصحبته أحد الأشخاص حال شرائه (30 ألف كمامة من القماش معبأة داخل أكياس "منتج نهائى" – 2جوال بلاستيك بداخله كمية من "أستيك" الكمامة- 300 علبة فارغة للتعبئة) ، كما ضبط بداخل المصنع (70 ألف كمامة قماش معبأة داخل أكياس "منتج نهائى – 2 جوال بلاستيكى بداخلها كمية من أستيك الكمامة – 200 عبوة كرتون فارغة معدة لتعبئة الكمامات – ماكينة خياطة).

بمواجهتهما إعترف الأول بإدارة المصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات "بدون ترخيص" ، وقيام الثانى بشرائها وعرضها للبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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