ضبط منظم ماراثون الأطفال بالإسكندرية معرضا حياة الصغار للإصابة بكورونا

كتب محمود عبد الراضي

ضبطت أجهزة الأمن شخص نظم ماراثون بمشاركة عشرات الأطفال بالإسكندرية، معرضهم للإصابة بفيروس كورونا مع الاختلاط والزحام.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الواقعة بعنوان "جريمة ضد الطفولة بالثغر" متضمنه تعريض حياة عشرات الأطفال لخطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال إشراكهم فى ماراثون بالإسكندرية نظمته إحدى الجهات غير الرسمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية منظم الماراثون وضبطه "حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه"، وتبين سابقة تنظيمه ماراثون بدائرة قسم شرطة أول الرمل حضره حوالى 40 شخص نظير مبلغ مالى ، بالمخالفة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.