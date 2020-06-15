اليوم السابع
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ضبط قضايا أموال عامة بقيمة 300 ألف دولار و2455 يورو

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:37 ص
ضبط قضايا أموال عامة بقيمة 300 ألف دولار و2455 يورو الأموال العامة
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

 

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (4) قضايا "إتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - تزوير أوراق رسمية" مُتهم فيها (5) أشخاص، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (65300 جنيه مصرى – 2317 دولار أمريكى – 2455 يورو – 35 درهم إماراتى – 20 جنيه إسترلينى) تم ضبطها نقدياً، وكذا (300 ألف دولار أمريكى) تم ضبطها مستندياً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

 

 

 


الأموال العامة

الداخلية

حملات امنية

تزوير

تحويلات مالية

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