اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بلعق زجاج صيدلية بالغربية بلسانه

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:31 ص
ضبط المتهم بلعق زجاج صيدلية بالغربية بلسانه لعق مواطن بلسانه زجاج صيدلية
كتب محمود عبد الراضى ـ الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مهتز نفسياً " لا يحمل أوراق تثبت شخصيته"  لدخوله إحدى الصيدليات بمحافظة الغربية ولعق زجاج إحدى الفاترينات بلسانه.

وتم تسليمه لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وكان انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لشخص يدخل صيدلية، بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وبينما كان الصيدلى العامل بها منشغلًا بالداخل، استغل الرجل الفرصة وبدأ فى نشر لعابه على "فاترينة" العرض، والذى مسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على زجاج "الفاترينة" التى يتعامل من خلالها الصيدلى مع زبائنه، وزعم متداولو المقطع المصور بكاميرات المراقبة داخل الصيدلية، أن الرجل الذى كان يرتدى جلبابًا وتظهر ملامحه بشكل واضح مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن تصرفه الغريب هذا بهدف نشر الفيروس بين أهالى المنطقة بعد إصابته.

 


كورونا

فيروس كورونا

صيدلية

لعق زجاج

فيديو لعق زجاج صيدلية

حوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة