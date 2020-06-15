ضبط المتهم بلعق زجاج صيدلية بالغربية بلسانه

كتب محمود عبد الراضى ـ الغربية مصطفى عادل

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مهتز نفسياً " لا يحمل أوراق تثبت شخصيته" لدخوله إحدى الصيدليات بمحافظة الغربية ولعق زجاج إحدى الفاترينات بلسانه.

وتم تسليمه لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وكان انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، لشخص يدخل صيدلية، بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، وبينما كان الصيدلى العامل بها منشغلًا بالداخل، استغل الرجل الفرصة وبدأ فى نشر لعابه على "فاترينة" العرض، والذى مسحه بيده لينشره فى أكبر مساحة ممكنة على زجاج "الفاترينة" التى يتعامل من خلالها الصيدلى مع زبائنه، وزعم متداولو المقطع المصور بكاميرات المراقبة داخل الصيدلية، أن الرجل الذى كان يرتدى جلبابًا وتظهر ملامحه بشكل واضح مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن تصرفه الغريب هذا بهدف نشر الفيروس بين أهالى المنطقة بعد إصابته.