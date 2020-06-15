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صيادلة شمال سيناء توزع بوسترات توعية بالمصالح الحكومية

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:55 م
صيادلة شمال سيناء توزع بوسترات توعية بالمصالح الحكومية إرشادات صيدلة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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واصلت نقابة الصيادلة بشمال سيناء، حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد والاستعمال الخاطئ للأدوية، تحت شعار "أحمي نفسك". وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها ان الحملة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، إن النقابة قامت بتوزيع عدد من البوسترات التوعوية علي مختلف المصالح الحكومية التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، للتعريف بالأدوية وأضرار الإفراط فى استخدامها وأهمية تناول الفيتامينات.

وأضاف نقيب الصيادلة، إن الاستخدام المفرط في بعض الأدوية والتي يتم تداولها عبر صفحات التواصل بدون الرجوع إلي مصدر الدواء والمعرفة بإضرارة يضر بمن يتناوله دون الرجوع الي طبيب مختص، حيث يجب استشارة الصيدلي وهو من يقوم بتوجيه الشخص الي الطبيب المختص والذي بصفته سيقوم بتقديم المعلومة الدوائية والعلاجية الصحية.

وأشار الدكتور معتز شاكر بدوي الأمين العام المساعد للنقابة إلى أنه ينصح باستخدام الخضروات والفواكه التي تتوافر بها الفيتامينات الطبيعية حيث أنها لا يوجد لها أضرار جانبية، مؤكدا عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية والأسبرين والهيدروكسي كلوروكين، حيث أن لهم أضرار جانبية سيئة.

ولفت إلى قيام النقابة بطبع منشور ذكر كل هذه المعلومات وتضمن نصائح عامه يجب إتباعها عند تناول الفيتامينات وتوزيعها على المصالح الحكومية التى لها اتصال مباشر بالمواطنين.

 


شمال سيناء

العريش

كورونا

سيناء

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