صور وفيديو.. محافظ الدقهلية بعد التبرع بالبلازما: هدفى إنقاذ مريض كورونا

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أثناء تبرعه بالبلازما الخاصة به كأول متبرع بمحافظة الدقهلية، بعد شفائه من الاصابة بفيروس كورونا، أن هدفه هو إنقاذ حياة مصاب بكورونا، مشيرا إلى أنه لن يتأخر على إنقاذ حياة شخص واحد مادام يستطيع ذلك.
وتبرع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بالبلازما الخاصة به، لمساعدة مصابى كورونا على الشفاء، بعد أن من الله عليه بالشفاء من الفيروس، وتحولت نتائج إصابته من إيجابى إلى سلبى، حيث توجه إلى مركز الدم الإقليمى بميدان الشيخ حسانين بعد ظهر اليوم، للتبرع وتشجيع المتعافين على مساعدة المرضى فى تقديم جزء من العلاج، بالتبرع بالبلازما.
وأصر مختار على أن يكون أول المتبرعين بالبلازما بعد الشفاء من الفيروس، ليكون قدوة لكل متعافي من الفيروس.
يذكر أن الدكتور أيمن مختار أصيب بكورونا الشهر الماضى بعد أن ظهرت عليه الأعراض عقب عودته من القاهرة خلال زيارته لوزير الرى، وكشفت نتائج المخالطين له إصابة زوجته، وتم عمل حجر منزلى له، وتلقى العلاج داخل الاستراحة الخاصة به، حتى أظهرت نتائج التحليل سلبية الإصابة.
محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما الخاصة به (1)
محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما الخاصة به (2)
محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما الخاصة به (3)
محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما الخاصة به (4)
محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما الخاصة به (5)
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