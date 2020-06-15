صور وفيديو.. محافظ الدقهلية بعد التبرع بالبلازما: هدفى إنقاذ مريض كورونا

وتبرع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، بالبلازما الخاصة به، لمساعدة مصابى كورونا على الشفاء، بعد أن من الله عليه بالشفاء من الفيروس، وتحولت نتائج إصابته من إيجابى إلى سلبى، حيث توجه إلى مركز الدم الإقليمى بميدان الشيخ حسانين بعد ظهر اليوم، للتبرع وتشجيع المتعافين على مساعدة المرضى فى تقديم جزء من العلاج، بالتبرع بالبلازما.

وأصر مختار على أن يكون أول المتبرعين بالبلازما بعد الشفاء من الفيروس، ليكون قدوة لكل متعافي من الفيروس.