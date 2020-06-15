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صور.. مستشفى الأقصر العام تجرى جراحة لتثبيت كسر بمفصل فخذ مريضة بـ"كورونا"

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:32 م
صور.. مستشفى الأقصر العام تجرى جراحة لتثبيت كسر بمفصل فخذ مريضة بـ"كورونا" جراحة لتثبيت كسر بمفصل الفخذ لمصابة بكورونا بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استكمل الفريق الطبى بمستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، اليوم الاثنين، مجهوداتهم فى إجراء العمليات لمصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قام الدكتور محمد حسن رضا أخصائى جراحة العظام، بمعاونة الدكتور محمد طلخان طبيب مقيم بمستشفى الأقصر العام، بإجراء جراحة لتثبيت كسر بمفصل الفخذ لمريضة شابة تعانى من فيروس كورونا، وذلك بمعاونة الدكتور وليد محمد أحمد أخصائى التخدير.

وقام الفريق الطبى بالمستشفى بعد الاطمئنان على نجاح الجراحة، بوضع المريضة تحت الملاحظة الطبية داخل قسم العظام بمستشفى الأقصر العام، والتى تحولت إلى مستشفى للعزل وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو حسين رئيس قسم العظام، حيث ضم الطاقم الطبى كلا من ممرض العمليات أحمد سيد وإيمان رفاعى وفنى الأشعة أحمد عبد الله، حيث يأتى هذا فى ظل المتابعة الحثيثة من قبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، حيث يبذل الأطباء فى مستشفيات العزل بالأقصر جهودا مضنية لمعالجة مرضى كورونا.

وكان قد شهدت مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، مواصلة العمل على قدم وساق فى خدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تم إطلاق حملة رش وتعقيم مكثفة داخل المستشفى، لتطهير كافة أقسام وغرف وأسرة وطرقات المستشفى، وذلك لمكافحة العدوى، وذلك بإشراف الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بمواصلة تعقيم وتطهير المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، أنه تم استمرار عمليات تطهير مبنى مستشفى الأقصر العام، والتى شملت غرف الطوارئ وغرف المرضى وغرف العنايات المركزه وأماكن تواجد المواطنين، وذلك فى إطار مواصلة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الجميع والحد من إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بين الفريق الطبى.

 

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مستشفى الأقصر العام تجرى جراحة لتثبيت كسر بمفصل الفخذ لمريضة (2)
 

 

مستشفى الأقصر العام تجرى جراحة لتثبيت كسر بمفصل الفخذ لمريضة (3)
 

 


الاقصر

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اخبار المحافظات

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