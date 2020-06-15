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صور.. محافظ المنوفية يكشف تفاصيل اقامة محطة مياه الباجور بـ 708 مليون جنيه

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:58 م
صور.. محافظ المنوفية يكشف تفاصيل اقامة محطة مياه الباجور بـ 708 مليون جنيه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية محمود شاكر

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تفقد ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مشروع محطة مياة الباجور وخطوط المياة  بتكلفة تقديرية 708 مليون جنيه بطاقة 43ألف م3/يوم على مساحة 8 فدان تخدم مدينة الباجور وجميع قرى المركز بإجمالى ( 31 ) قرية وعدد المستفيدين 280 ألف نسمة.

وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وبالتنسيق الكامل مع اللواء مهندس ايهاب خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء، رافقه محمد موسى نائب المحافظ ، والمهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية والدكتور مهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاستاذ خالد العرفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

هذا وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مكونات المحطة وتشمل ( المأخذ - بيارة المياه العكرة – مبنى طلمبات العكرة والمرشحة – بئر التوزيع – (4) مروق – مبنى المرشحات – (2) خزان أرضى – بيارة المياة المرشحة - مبنى الكيماويات – مبنى اسطوانات وحقن الكلور – خزانات الشبة السائلة – مبنى الشبة – مبنى طلمبات الروبة – المعمل ومبنى المحولات – مبنى المولدات – مبنى المخزن والورشة – المبنى الادارى – منظومة الطرق المائى ).

 

وأضاف المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى بالمحافظة إلى أن إجمالى مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها بقرى مركز ومدينة الباجور بلغ ( 56 ) مشروع  بتكلفة إجمالية ( 2) مليار 713 مليون جنيه ، حيث بلغ عدد مشروعات مياة الشرب المنفذة والجارى تنفيذها  5 مشروعات بطاقة 67 ألف م3/ يوم بتكلفة 761 مليون جنيه وأن مشروعات الصرف الصحى 51 مشروع بتكلفة مليار 952 مليون جنيه مشيراً إلى أنه قد تم نهو الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطة المياة وجارى أعمال التسليم الإبتدائى وكذا نهو العدايات ونقاط الحقن .

هذا وتفقد المحافظ مبنى المياه المرشحة والطلمبات ومبنى المرشحات وغيرها من الأقسام المختفلة ، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية  من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أكد أبو ليمون على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على إحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التى تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى مشيراً إلى وضع كافة الامكانيات والآليات التى تتوافر لدى المحافظة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

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