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صور .. فض سوق مدينة القنايات بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:06 ص
صور .. فض سوق مدينة القنايات بالشرقية لمواجهة فيروس كورونا
الشرقية- فتحية الديب

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فضت حملة من مجلس مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب محمد العزوني، رئيس مجلس مدينة القنايات، صباح اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القنايات، سويقة مدينة القنايات أثناء البدء في إنعقادها وتم مطاردة الباعة الجائلين وتفريق المواطنين وفض التجمعات، يأتى ذلك ضمن الاجراءت الإحترازية التى تتخدها الدولة في الوقت الراهن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(٥٧٧٠)لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

 

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

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