صور.. شاهد أول مستشفى ميدانى لاستقبال حالات كورونا بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

"علشان مصر معا ننتصر على الكورونا" شعار ترفعه المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، والتي تم الانتهاء من تدشينها وتنفيذها في غضون 10 أيام لتكون جاهزة للتشغيل واستقبال حالات كورونا ، ومقرر لها التشغيل مع الأسبوع الجارى، بإجمالى عدد أسرة 190 سرير .

وينشر "اليوم السابع" أول صور للمستشفى الميدانى بجامعة عين شمس ، وذلك قبل افتتاحها ، حيث تقام المستشفى على أرض مساحتها 4500 متر خلف مستشفى عين شمس التخصصى داخل الحرم الثانى لجامعة عين شمس، والتي اشترك في تنفيذها كلية الهندسة بجامعة عين شمس وتحت إشراف الإدارة العليا لجامعة عين شمس، وتتولى إحدى شركات الغازات الطبية القيام بأعمال مد شبكات الغاز وتركيب وحدات للأسرة وأيضا القيام بإمداد المستشفى بغاز الأكسجين والهواء الطبي طوال فترة الشغيل وعلى مدار الـ24 ساعة.

وتضم المستشفى عدد من الأسرة مجهزة على أعلى مستوى ومرقمه بداية من A.1 ، وحمام مجهز وأماكن لاستقبال المرضى ، وخارجها تنكات ضخمة تحمل الأكسجين السائل، الذى يغذى المستشفى وأسرتها على مدار 24 ساعة .

والمستشفى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، وتوفير الخدمة للمواطنين، حيث تأتى المستشفى الميدانى استكمالا للدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهى مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.