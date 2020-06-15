صور.. رئيس حى الدقى يقود حملات لإزالة الحواجز الحديدية المخالفة بشارع الثورة

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، حملة مكبرة بحى الدقى لإزالة الحواجز الحديدية المخالفة بناء على توجيهات الوزير احمد راشد محافظ الجيزة، حيث رئيس الحى، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
وأسفرت الحملة على تحرير 14 محضر تالف رصف وإشغال للطريق العام ، وتم رفع كافة الاشغالات الحديدية لمنع المخالفين من الاستمرار فى المخالفة، و ذلك فى ش الثورة وش ميدان ابن الوليد وش جمال سالم وتم ايداع المضبوطات فى مخازن الحى.
وكان قد قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، فى وقت سابق ،حملة لتطهير المناطق التى ظهرت بها حالات كورونا، وذلك فى شارع سليمان جوهر وشارع المساحة مع شارع عكاشة أمام الشهر العقارى، وشارع المحلاوى.
وأوضح رئيس حى الدقى أنه تم أيضا ضبط 6 درجات نارية تقوم بالعمل بدون تصريح ديلفري وانتظار أعلى الرصيف، ورصد ونش عملاق يقوم بالعمل أمام شارع التحرير بدون تصريح من الحي وتم التحفظ عليه بجراح الحى، بالإضافة إلى رفع كل الإشغالات من أمام الأكشاك والمحلات، وإيداع المضبوطات فى مخازن الحى.
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