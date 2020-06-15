اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بدء التشغيل والضخ التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:36 م
صور.. بدء التشغيل والضخ التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة محطة تحلية مياه البحر بالضبعة
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدء التشغيل والضخ التجريبى لمحطة تحلية مياه البحر بالضبعة بطاقة 40 ألف م3 تصل إلى  80 ألف م3/ يوم. 
 
وأكد المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس شركة مياه الشرب والشرب والصرف الصحى،فى بيان له،أن المحطة تم تشغيلها التجريبى من خلال مشاركة  كلا من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح وإدارة المياه بالهيئة الهندسيه بالقوات المسلحة.
 
حيث تم  بدء أعمال التشغيل والضخ  التجرييى على الخطوط الناقله لمحطه تحليه مياه البحر بالضبعه بطاقه 40 ألف متر مكعب يوم قابلة للتوسع إلى 80 ألف م3/ يوم بعد الانتهاء من التغذية بالكهرباء ومد الخطوط والشبكات ،وذلك لخدمه أهالى مدينه الضبعه القديمه والجديده والقرى ، وحتى مدينه مرسى مطروح والتى من المقرر أن يصلها نحو 30 ألف م3/يوم من كمية المياه المنتجه، مما يساهم فى حل أى مشكلات نقص مياه خلال موسم الصيف السياحى.
0937e4dd-0e46-4129-9912-93dcb2a832db
محطة تحلية مياه البحر بالضبعة 

579488f0-2bc0-49d9-9c39-c364da09df84
محطة تحلية مياه البحر بالضبعة 

ecead13b-ceba-407f-96ae-4a5f71c25d6d (1)
محطة تحلية مياه البحر بالضبعة 

ecead13b-ceba-407f-96ae-4a5f71c25d6d
محطة تحلية مياه البحر بالضبعة 

 


مطروح

محافظ مطروح

اخبار مطروح

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020 فى السعودية

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون بعد قليل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة