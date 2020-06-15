صور .. انهيار بسقف مبنى اتحاد المهن الطبية.. والأمين العام: سيتم إجراء ترميمات

كتبت آية دعبس

شهد الطابق الثانى من مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى يضم مقرات لنقابات "الصيادلة، الأطباء البيطريين، الأسنان"، إنهياربعض أجزاء لسقف الطابق، وسقوط أجهزة تكييف، منذ نهاية شهر رمضان الماضى، وحتى الآن.

وبدوره قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، فى تصريحات لليوم السابع، أن علاج الأمر وإصلاح السقف كان أحد بنود اجتماع الاتحاد السابق، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لترميم سقف المبنى فى أسرع وقت.

وأشار الأمين العام، إلى أن عمليات الترميم لن تقتصر على سقف الطابق الثانى، بل ستشمل الطابق العلوى للاتحاد، والتوسع فى أعداد دورات المياه، مؤكدا أن الأمر ليس صعب وسيتم إصلاحه.

من ناحية أخرى، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إنه بعد مجهود من الاتحادات الفرعية بالمحافظات، والقائمين على مشروع العلاج، نجح اتحاد المهن الطبية فى التعاقد مع عدد من المستشفيات لاستقبال أعضاء المهن الطبية المصابين بفيروس covid19، وهي: "مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى أسيوط الجامعي، مستشفى دار الهلال بمحافظة المنيا، مستشفى الصفوة بمدينه بنى مزار بمحافظة المنيا، مجموعة الأفضل للاستثمارات والإدارة الطبية بمحافظة المنيا، والتى تضم عدد من المستشفيات وهم: مستشفى أبو السعود، المستشفى المنيا الوطني."

وأوضح عبد الهادى، أنه جارى إنهاء اجراءات التعاقد مع مستشفى القصر العينى الفرنساوي، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق لائحة مشروع العلاج على أى تعاقد من خلال المشروع، لافتا إلى أن باب الاشتراك فى مشروع العلاج مفتوح حتى يوم 15 يونيو 202، وهناك محاولات لمد الاشتراك لآخر الشهر الجارى.