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صور .. انشاء أكبر محطة مياه على مستوى الصعيد فى أبو قرقاص بالمنيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:58 م
صور .. انشاء أكبر محطة مياه على مستوى الصعيد فى أبو قرقاص بالمنيا جولة رئيس المدينة بمحطة المياه
المنيا- حسن عبد الغفار

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تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبو قرقاص اليوم، محطة المياه الجديدة الكبرى بقرية المطاهرة التابعة للوحدة المحلية فى إطار متابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لمياه الشرب والصرف الصحي خلال هذا العام.

وقال رئيس المركز خلال جولته، أن محطة المياه الجديدة تعد مشروعاً ضخماً حيث تعد ثانى أكبر محطة على مستوى الجمهورية وأكبر محطة على مستوى صعيد مصر وسوف يستفيد منها أهالى مركز ومدينة ابوقرقاص، بالإضافة إلى عدد من قرى مركز ملوي.

كما تابع الأعمال التي تتم في مأخذ المياه، وكذلك أحواض الترويق والخزانات والمبني الإداري. وقد أشاد رئيس المركز بالشركة المنفذة للأعمال.

كما تم الاطلاع علي شبكة مواسير المياه الموجودة داخل طرق المركز، ومدي الإنجاز بها، لإعادة رصف هذه الطرق، ومنها الطريق المؤدي لقري الغروب.

ومن جهة أخرى قامت حملة تموينية مكبرة بتحرير 36 محضر تموينى، وذلك خلال الحملات المستمرة لضبط الأسواق والاسعار تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لمواصلة الحملات.

 

جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (1)
جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (1)

 

جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (2)
جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (2)

 

جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (3)
جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (3)

 

جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (4)
جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (4)

 

جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (5)
جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (5)

 

جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (6)
جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (6)

 

جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (7)
جولة رئيس المدينة بمحطة المياه (7)

 


المنيا

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