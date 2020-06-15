اليوم السابع
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صور.. السكرتير المساعد الجديد للإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة 21 كشك مخالف

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:36 ص
صور.. السكرتير المساعد الجديد للإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة 21 كشك مخالف اللواء خالد جمعة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت محافظة الإسكندرية حملات مكبرة لفض تجمعات الآسواق ،وذلك  تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ،و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للحد من إنتشار الأسواق العشوائية والأسبوعية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

وأشار حى العامرية ثان فى بيان له اليوم ، أنه تم شن حملة مكبرة بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة و محمد عبدالله رئيس جى العامرية ثان ،حيث توجهت الحملة الى أسفل كوبرى العامرية فى وجود مدير عام الرصد البيئى بالمحافظة والمتابعة الميدانية بالمحافظة وشرطة المرافق والإدارات المعنية بالحى  وأشغال طريق ووحدة التدخل السريع والطرق والكهرباء ورخص المحلات والإدارة الهندسية

وتم إزالة جميع الإشغالات ،حيث تم إزالة عدد 21 كشك متنوع مخالف ، 2 فرش خضار بجوار الملفات ، 2 فرش سمك وواحد فرش مخلل ، 2 فرش فاكهة بعد المزلقان ، كما تم قطع جميع الوصلات الكهربائية عن الباعة الجائلين

وتضمنت الحملة أيضا ميدان الجمهورية ، التابع لحى العامرية أول ،حيث قامت إدارة النظافة وإدارة الرصد البيئي بالحي بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع المخلفات الموجودة بالمكان ،و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق.

وفى حى شرق نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن،حملة مكبرة قبل توافد البائعين لإقامة سوق "خورشيد"،حيث جاءت الحملة بقيادة  محارب هيلع رئيس حي شرق، و اللواء حسن الإمام مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد اشرف عبيد رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وتم منع إقامة السوق الاسبوعي الذي يتسبب في تكدس المواطنين، وتم تمركز نقطة شرطية بالمكان بالتنسيق مع إدارة إشغال الطريق بالحي لمنع عودة البائعين مرة آخرى.

وبناء على تعليمات اللواء حسام الشيخ رئيس حي العامرية أول قام قطاع النهضة و الإدارات المعنية، بفض سوق قرية طيبة 2 وسوق قرية البيضا بنزينة بالنهضة.

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (1)

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (1)

 

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (2)
السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (2)

 

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (3)
السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (3)

 

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (4)
السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (4)

 

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (5)
السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (5)

 

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (6)
السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (6)

 

السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (7)
السكرتير المساعد للاسكندرية يقود حملة مكبرة (7)

 


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