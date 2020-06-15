اليوم السابع
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صعود مؤشرات الكويت بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:01 ص
صعود مؤشرات الكويت بمستهل تعاملات جلسة الاثنين بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحاً 15.53 ليصل إلى مستوى 4967.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.43% رابحاً 22.970 نقطة ليصل إلى مستوى 5370.32 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% رابحاً 3.520 نقطة ليصل إلى مستوى 4176.03 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 0.760 نقطة ليصل إلى مستوى 4052.14 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 55.5 مليون سهم بقيمة 13.5 مليون دينار كويتى عبر 3571 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.
 
وجاء سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.70%، يليه سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5.76%، ثم سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم شركة الأرجان العالمية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.68% ثم سهم شركة العيد للأغذية بنسبة 9.64%، ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 8.97%.
 
وفي سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية العقارية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، وقرر التوصية بتوزيع 5% أسهم منحة أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019.
 

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