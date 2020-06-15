صرف 9 ملايين ليرة مستحقات المصريين المتأخرة فى شركة لبنانية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات التى يعمل بها مصريين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وبلغت إجمالها تسع ملايين وخمس وثمانون ألف ليرة لبنانية.

وأوضحت وزارة القوى العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالعاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة مشكلة العمال المصريين الذين يعملون لدي شركة "ك.م" الذين يتضررون فيها من تأخر صرف مستحقاتهم ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبد الجواد أشارت إلى أنها قامت بالانتقال لمقر الشركة التي يعمل بها المصريين المتضررين من عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة ، ومقابلة المسئولين لحل المشكلة وديا، حيث أوضح مسئولي الشركة أنها ملتزمة بسداد مستحقات العمال بانتظام ، وأن التأخير يعود إلي الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد من الجائحة بفيروس كورونا المستجد الذي أثر اقتصاديا علي العالم،

ولم تمر أيام علي اللقاء حتي قامت الشركة بسداد الأجور المتأخرة للعمال والتى بلغت تسع ملايين وخمس وثمانون ألف ليرة لبنانية، وذلك بحضور الملحق العمالى.