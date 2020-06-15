صحة فلسطين: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا فى محافظة الخليل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.
وأضافت الكيلة - في بيان صحفي ،نشرته وكالة انباء فلسطين/وفا/اليوم الاثنين- أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل أراضي العام 48، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.
وتابعت أنه بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة...لافتتا إلى أن عدد الحالات النشطة -التي لا تزال مصابة- ارتفع إلى 111 حالة.
صحة فلسطين: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا فى محافظة الخليلالإثنين، 15 يونيو 2020 04:04 م
كورونا
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمحافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.
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