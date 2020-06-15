صحة البحر الأحمر تعلن عن احتياجاتها لوظائف جديدة تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن وظائف جديدة بنظام العمالة المؤقتة وذلك بعد موافقة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن الاستعانة بعمالة مؤقتة من خارج الجهاز الإدارى للعمل فى محارق النفايات الطبية التابعة للمديرية.

وأكدت المديرية أن شروط العمل فى الوظيفة هى أن يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين بها من الذكور فقط، أن يكون حاصل على الشهادة الابتدائية على الأقل، وأن لا يقل سنه عن 18 سنة عند التقدم للعمل.

كذلك أن يكون المتقدم للعمل قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، إلا يكون قد تم فصله من قبل من الخدمة بحكم تأديبى أو جنائى، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأعلنت المديرية عن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة وهى صورة من بطاقة الرقم القومى موضح فيها الإقامة بالبحر الأحمر، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة، شهادة ميلاد مميكنة، صورة نموذج الخدمة العسكرية، صورة المؤهل الدراسى، واصل المستندات المذكورة للإطلاع.

وتابعت المديرية أن على الراغبين فى التقدم للوظيفة يتقدم بطلب باسم وكيل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر مرفق به المستندات المطلوبة لإدارة الشئون الإدارية ولمدة 7 أيام من تاريخ الإعلان.