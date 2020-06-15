اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر تعلن عن احتياجاتها لوظائف جديدة تعرف عليها

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:05 م
صحة البحر الأحمر تعلن عن احتياجاتها لوظائف جديدة تعرف عليها وزارة الصحة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن وظائف جديدة بنظام العمالة المؤقتة وذلك بعد موافقة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن الاستعانة بعمالة مؤقتة من خارج الجهاز الإدارى للعمل فى محارق النفايات الطبية التابعة للمديرية.

وأكدت المديرية أن شروط العمل فى الوظيفة هى أن يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين بها من الذكور فقط، أن يكون حاصل على الشهادة الابتدائية على الأقل، وأن لا يقل سنه عن 18 سنة عند التقدم للعمل.

كذلك أن يكون المتقدم للعمل قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، إلا يكون قد تم فصله من قبل من الخدمة بحكم تأديبى أو جنائى، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأعلنت المديرية عن الأوراق المطلوبة للتقدم للوظيفة وهى صورة من بطاقة الرقم القومى موضح فيها الإقامة بالبحر الأحمر، أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة، شهادة ميلاد مميكنة، صورة نموذج الخدمة العسكرية، صورة المؤهل الدراسى، واصل المستندات المذكورة للإطلاع.

وتابعت المديرية أن على الراغبين فى التقدم للوظيفة يتقدم بطلب باسم وكيل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر مرفق به المستندات المطلوبة لإدارة الشئون الإدارية ولمدة 7 أيام من تاريخ الإعلان.


البحر الاحمر

اخبار مصر

الغردقة

صحة البحر الاحمر

وظائف جديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة