اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحة أبو ظبى تطلق خدمة جديدة عبر "الواتساب" لبرنامج العزل المنزلى

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:16 ص
صحة أبو ظبى تطلق خدمة جديدة عبر "الواتساب" لبرنامج العزل المنزلى اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت دائرة الصحة فى أبوظبى بالتعاون مع مركز أبوظبى للصحة العامة، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلى عبر تطبيق «واتساب» الخاص بالمركز، حيث تعد هذه الخدمة التى تقدم مجاناً، مصدراً مركزياً للخدمات بالنسبة للمرضى المسجلين فى البرنامج، ومرجعاً للمعلومات الموثوقة والدقيقة فيما يتعلق بإجراءات العزل المنزلى لكل من يحتاجها داخل الدولة، بحسب موقع "الرؤية".

 

وتتيح الخدمة التى تدعم الرد التلقائى حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد، والتوصية الصادرة من دائرة الصحة أبوظبى بشأن عمليات العزل المنزلى على مدار 24 ساعة فى اليوم.

 

وقال وكيل دائرة الصحة فى أبوظبى بالإنابة الدكتور جمال محمد الكعبي: «ما زلنا نواصل جهودنا فى ظل الأزمة الصحية الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة أفراد المجتمع فى الإمارة، حيث حرصنا فى دائرة الصحة أبوظبى على توظيف منصة الواتساب، التى تعد من أكثر المنصات الرقمية استخداماً بين الجمهور فى الدولة لتكون حلقة وصل بشكل لحظي».

 

من جانبه، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة فيسبوك رامز شحادة: «فى مثل هذه الأوقات الصعبة يستخدم الناس تطبيق واتساب أكثر من أى وقت مضى، للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم ودعمهم».

 

وأكد مدير شركة نوفومايند فى الشرق الأوسط وأفريقيا حسام عامر، أن دائرة الصحة أبوظبى قامت ببناء واجهة برمجة تطبيقات «واتساب» للأعمال، باستخدام منصة نوفومايند «I-AGENT» المقدمة من شركة نوفوميند بصفتها إحدى مزودى حلول الأعمال فى تطبيق واتساب.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و91 وفاة

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

مستشار الرئيس للصحة: عقار ريمديسيفير لعلاج مصابى كورونا سينتج بشكل غير تجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة