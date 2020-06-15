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شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:46 م
شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان الوزير سامح شكرى خلال اللقاء
كتب أحمد جمعة

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حذر وزير الخارجية سامح شكري من ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً فى ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي منذ قليل، إن تنظيم الإخوان "اخطبوطي"، ويحاول تشويه الدولة المصرية بشتي الطرق.

 

وأشار الوزير إلى أن جماعة الإخوان تنظيم متشعب فى كندا وكثير من الدول الغربية وتسعى الاستفادة من مناخ الحماية داخل هذه الدول لأن كثير منهم يحملون جنسيات أجنبية، مؤكدا أن الإخوان يعملون على استهداف الدولة المصرية عبر بث الأكاذيب.

جانب من الحضور فى الندوة
جانب من الحضور فى الندوة

 

وأوضح شكرى أن الدولة المصرية تعول على الجاليات المصرية الكبيرة فى الخارج وخاصة فى كندا والولايات المتحدة للتصدى لأى محاولات لتشويه الدولة المصرية، مؤكدا أن المصريين بالخارج لديهم حس وطنى عالى ويشعرون بالمسؤولية ونأمل فى التواصل والتنسيق الكافى مع بعثات مصر بالخارج للتصدى للمغالطات التى يقوم بها الاخوان لتشويه الانجازات التى تقوم بها القاهرة.

 

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن المصريين العاملين فى الخارج وخاصة بدول الخليج مكسب مهم من وجودهم هناك، مشيرا إلى أن المصريين فى الخارج مصدر مهم فى تنمية دول الخليج ويتم الاعتماد عليهم فى قطاعات كبيرة، مشيرا إلى أن هناك فئات من العمالة التى ستتأثر من الوضع الحالى  فى ظل الانكماش الاقتصادى.

الوزير سامح شكري خلال اللقاء
الوزير سامح شكري خلال اللقاء

 

وأكد وزير الخارجية فى كلمة له على هامش مجلس الأعمال الكندى المصرى أن القاهرة كان لها دور مهم وحيوى فى إعادة العاملين المصريين بليبيا منذ سنوات وتم توفير لهم فرص العمل داخل المشروعات التى تدشنها الحكومة، مشيرا إلى أن الدولة عليها مسؤولية لتوفير العمل لمواطنيها ووضع الاجراءات العملية والتنفيذية لهذه الاحتمالات.

 


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