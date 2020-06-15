اليوم السابع
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شعبة الأدوية توضح الأطعمة المحتوية على الزنك للقضاء على فيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:00 ص
شعبة الأدوية توضح الأطعمة المحتوية على الزنك للقضاء على فيروس كورونا على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية
كتبت سماح لبيب

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قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لابد من الاعتماد على بدائل الأدوية بالفيتامينات الطبيعية من الأغذية، حيث من الممكن أن يحصل الإنسان على فيتامين سى وفيتامين د ومادة الزنك من الخضروات والفواكة والأطعمة المفيدة، التى لابد من تناولها يوميا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو أى فيروسات أخرى. 
 
وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مادة الزنك من العناصر الفتاكة بالفيروسات وهى تقضى على الغلاف الدهنى حول الفيروس، وتمنع تكاثره بالجسم، لكن الجسم لا يستطيع تخزين مادة الزنك ولا يستطيع إنتاجه ومن أهم الأطعمة التى يحتويها:
 
1 اللحوم الحمراء.
2 الجمبرى والمحار.
3 الحمص والعدس.
4 الفاصوليا.
5 السمسم. 
6 المكسرات فستق وكاجو.
7 الحليب ومشتقاته. 
8 البيض.
9 القمح والأرز.
10 البطاطا والبطاطس.
11 الشيكولاته. 
12 اليانسون والكراوية. 
13 الكمون والجنزبيل والكركم والزعتر. 
14 الأفوكادو والرومان والتوت الأسود والخوخ والكيوى والشمام والمشمش والجوافة.

اخبار الاقتصاد

كورونا

فيتامينات طبيعية

شعبة الادوية

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