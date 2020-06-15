اليوم السابع
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شعبة الأدوية تحذر: الإفراط فى استخدام الكحول يقتل البكتيريا النافعة

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:00 ص
شعبة الأدوية تحذر: الإفراط فى استخدام الكحول يقتل البكتيريا النافعة كحول
كتبت سماح لبيب

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حذر الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من الإفراط فى استخدام الكحوليات لتطهير الأيدى، وذلك لأنه يقتل الفيروسات كما يقتل البكتيريا النافعة على سطح الجلد، الذى يحتويها جسم الإنسان، لافتا إلى أن تطهير اليدين باستخدام الماء والصابون الأفضل على مدار اليوم، حيث يطهر الأيدى من الفيروسات الضارة فقط، وأكد أن غذاء فيروس كورونا فى جسم الإنسان يعتمد على سكر الجلوكوز الذائب بالدم، لذلك لابد من الابتعاد عن المياه الغازية تماما والتقليل من الأطعمة المقلية فى الزيوت مثل البطاطس والاعتماد بشكل رئيسى على الخضروات والفاكهة الطازجة. 
 
وأضاف عوف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأشخاص أصحاب عسر الهضم عليهم بزيادة حمضية المعدة عن طريق تناول الحمضيات مثل الليمون الأصفر والأخضر والجرجير وخل التفاح المخفف بالماء، وذلك للقضاء على الفيروس بالمعدة، كما شدد على ضرورة الحصول على فيتامينات الزنك سواء من الأطعمة الطازجة أو من خلال أدوية الفيتامينات، حيث إن الزنك يعتبر من العناصر القاتلة لفيروس كورونا، وقلة نسبته فى الجسم تؤدى إلى سرعة الإصابة بالفيروس.
 
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أنه لابد من اتباع الأنظمة الصحية الجيدة فى التعامل اليومى مع الآخرين والابتعاد عن الأماكن المزدحمة خاصة خلال المرحلة الحالية التى تعتبر من أصعب مراحل العدوى بالفيروس، والحفاظ على ارتداء الكمامة عند دخول أى منشآت أو وسائل المواصلات أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها أعداد كبيرة من الأشخاص، ولفت إلى أن الكمامات متوفرة فى الصيدليات لمن يرغب فى الحصول عليها ويتراوح أسعارها ما بين 3 إلى 5 جنيهات على حسب النوع، كما أن هناك أنواع أخرى من الكمامات القماش المطروحة فى الأسواق فى سبيل الالتزام بها وتفادى انتقال العدوى من الآخرين.

اخبار الاقتصاد

كورونا

شعبة الأدوية

المطهرات

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