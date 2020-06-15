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شركة تسجيل قراءة عدادات الكهرباء: الكشافين لديهم خوزة بلاستيكية و كمامات

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:00 ص
شركة تسجيل قراءة عدادات الكهرباء: الكشافين لديهم خوزة بلاستيكية و كمامات شعاع
كتبت رحمة رمضان

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أكد المدير التنفيذى لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، أن 100% من العاملين بالشركة من الإدارين و الكشافيين تم توزيع مستلزمات الوقاية من  فيروس كورونا المستجد عليهم ،  وتم توزيع الخوزة البلاستيكية على كشافين الكهرباء للحفاظ على سلامة العاملين و المواطنين فى نفس الوقت و ضمان استمرار العمل.

وأضاف المدير التنفيذى لشعاع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن هناك مميزات كثيرة للخوذة البلاستيكية أهمها إمكانية تعقيمها و أستخدامها أكثر من مرة ، علاوة على أنه تتيح الرؤية بشكل واضح لكشاف الكهرباء و تحمى الوجه من الفيروسات.

وأكد المدير التنفيذى لشركة شعاع ، أن هناك انتظام فى العمل بين العاملين بالشركة رغم الظروف الاستثناءية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا لضمان تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمواطنين فى موعدها المحدد وفقا لدورة القراءة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء حتى لا يؤثر سلبا على المواطنين .

و أوضح المدير التنفيذى لشركة شعاع عن أن الشركة و العامليين بها ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة و السكان الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، من خلال تطهير و تعقيم مقر الشركة الرءيسى و جميع فروعها على مستوى الجمهوريه ، كما تم توفير الكمامات و المواد المطهرة لجميع العاملين بالشركة بشكل عام و الكشافين بشكل خاص نظرا لانهم الاكثر اختلاط بالمواطنين.

وأكد المدير التنفيذى لشعاع أن جميع القراءات التى يتم احضارها يتم تسجيلها من خلال التقاط صورة لعداد الكهرباء باستخدام برنامج القراءة الموحد و إرسالها اونلاين  إلى الإدارة التابع لها المشترك.

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شعاع

المدير التنفيذى لشركة شعاع

قراءة عدادات الكهرباء

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