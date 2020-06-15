اليوم السابع
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شركة النظافة بالإسكندرية تصدر بيانا حول مشكلة تراكم القمامة بشمال المتراس

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:01 م
شركة النظافة بالإسكندرية تصدر بيانا حول مشكلة تراكم القمامة بشمال المتراس كابلات كهرباء بالقمامة
الإسكندرية جاكلين منير

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أصدر المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر (المنوط بها رفع القمامة بالاسكندرية) بيان توضيحى، حول مشكلة تراكم القمامة بمنطقه شمال المتراس التابع لحى غرب الاسكندرية، مؤكدة أن الشركة قد قامت بمخاطبة كافه الجهات المعنية منذ شهر مارس بكافة العوائق الخاصه بالعمل والتى تتمثل فى تعرض العمال و المعدات لحوادث بالمنطقة بسبب أن المنطقه يوجد بها طفح صرف صحي دائم بعمق متوسط يعيق الأعمال وسبق مخاطبة الجهات المعنية مع وجود كابلات تخص شركة الكهرباء موجودة اعلى سطح الأرض ومغمورة بالمياه وأي تلف بها يسبب وجود صعق في هذه المياه مما يسبب أضرارا مادية وبشرية.

 

وأكدت على أن الشركة تقوم بحماية أفرادها ومعداتها بكافة وسائل الحماية وتهيئة بيئة العمل والبعد عن مصادر الخطر ،وأنه بناء علي توجيهات المهندس أسامة الخولي والمهندس محمود علي ، تم تكليف كلا من حسن حماد ،ياسر شعبان ، بالتوجه لمحل الواقعة ، وتم التدخل بمعرفة رجال قطاع القباري، بحضور كافة الجهات المعنية ،لتوضيح عائق العمل وعدم تحميل الشركة أي تلف يخص أي مرفق عام نتيجة الأعمال وصعوبة العمل بالمكان.

وفى وقت سابق قام محافظ الإسكندرية بإحالة مسؤلى الرصد البيئى وملف النظافة بحى غرب الإسكندرية إلى التحقيق، وتحرير محضر فى شركة النظافة المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، وذلك بسبب رصد كارثة بيئية بأحد بلوكات مساكن المتراس غرب الإسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، إلى أن ذلك جاء خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ الإسكندرية بشوارع حى غرب، يرافقه المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب ومسؤلو الحى، حيث قام اللواء محمد الشريف بالتجول بالشوارع الجانبية وتبين وجود أكوام من القمامة بالكتلة السكنية.

واستمع محافظ الإسكندرية لشكاوى أهالى الشارع من تراكم أكوام القمامة مؤكدين أن مسؤلى شركة النظافة هم من يقومون بإلقائها بالشارع الجانبة وليس السكان، مطالبين بمحاسبة مسؤلى الشركة للتسبب فى كارثة بيئية تضر بصحة السكان.

 

 

 

 

 

 

القمامة بمساكن المتراس (1)
القمامة بمساكن المتراس (1)

 

القمامة بمساكن المتراس (2)
القمامة بمساكن المتراس (2)

 

القمامة بمساكن المتراس (3)
القمامة بمساكن المتراس (3)

 

 


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