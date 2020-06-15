شركة أمريكية تبدأ تجارب دواء التهاب المفاصل على 400 مريض كورونا

كتبت هند عادل

أعلنت شركة إيلي ليلي الأمريكية أنها بصدد إطلاق دراسة عن عقار الباريسيتينيب لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي لدى المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بفيروس كورونا، وفقا لتقرير لوكالة رويترز، فى واحدة من عدة جهود بذلتها شركة الأدوية الأمريكية للمساعدة في مكافحة جائحة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص على مستوى العالم.

يتم اختبار الدواء لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يقلل من الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا ويقلل من شدته، و يعتقد العلماء في إيلى ليلى أن الباريسيتينيب يمكن أن يساعد في قمع استجابة مناعية قاتلة محتملة لـ فيروس كورونا تسمى "عاصفة السيتوكين" وتقليل قدرة COVID-19 على التكاثر في الخلايا المصابة.

بدأت التجربة في جرعات المرضى الأسبوع الماضي وتخطط لتسجيل حوالي 400 مريض على مستوى العالم، وقال باتريك جونسون رئيس شركة Lilly Bio-Medicines إن ليلي قد تحصل على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على الدواء في أقرب وقت ممكن في أغسطس.

تعمل الشركة الأمريكية أيضا ا مع المعاهد الوطنية للصحة لدراسة الباريسيتينيب ، الذي يحمل اسم Olumiant ، في إقران مع الدواء المضادة للفيروسات ريمديسفير التابع لشركة جلعاد الأمريكية وبدأت هذه الدراسة تسجيل المرضى الشهر الماضي.

وقال جونسون إن شركة إيلى ليلى قد تحصل على موافقة لاستخدام الباريسيتينيب بالاشتراك مع ريمديسفير بحلول شهر يوليو، وبشكل منفصل ، يمكن أن يكون لدى ليلي دواءًا مصممًا خصيصًا لعلاج فيروس كورونا المصرح به للاستخدام في وقت مبكر من شهر سبتمبر إذا سار كل شيء على ما يرام مع أي من علاجي الأجسام المضادة التي يتم اختبارها.