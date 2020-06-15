شبكة CNN: دمج أطباء نفسيين بإدارات الشرطة ضمن قرار وشيك يصدره ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمرًا تنفيذيًا لإنشاء نظام لإصدار الشهادات لوكالات إنفاذ القانون وقاعدة بيانات لتتبع الاستخدامات المفرطة للقوة بشكل أفضل من قبل ضباط الشرطة، حسبما أفاد مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

الأحكام الرئيسية في المسودة الحالية للأمر تتضمن توجيهات مع دعم واسع النطاق يهدف إلى العمل وفق معايير أعلى بين أقسام الشرطة مع ترك احتمال الإصلاح الأكثر أهمية في أيدي الكونجرس.

وقال مصدر ان الأمر التنفيذي صامت نسبيا عندما يتعلق الأمر بإصلاحات الشرطة التي ناقشها الديموقراطيين والجمهوريين حيث أعرب الرئيس بشكل خاص عن تحذيره من إبعاد ضباط الشرطة عن طريق المبالغة.

ومن المتوقع أن يوجه الأمر التنفيذي وزير الصحة والخدمات الإنسانية لتشجيع إدارات الشرطة على دمج أخصائيي الصحة العقلية في استجابتهم للمكالمات المتعلقة بالصحة العقلية والإدمان ، وكذلك لإيجاد موارد لمساعدة إدارات الشرطة على توظيف الصحة النفسية.

وأكد يارون سميث ، نائب مساعد ترامب أن الأمر التنفيذي سيعمل على تحفيز إدارات الشرطة لتشمل مهنيي الصحة العقلية كمستجيبين مشاركين.

وقال سميث: "سيسمح المستجيبون المشاركون للشرطة بالقيام بعملهم لكنهم يجلبون الأخصائيين الاجتماعيين والخبراء الذين يتعاملون مع الصحة العقلية ويتعاملون مع قضايا مثل إدمان المخدرات أو إدمان الكحول ".

ومن المتوقع أن يتضمن الأمر التنفيذي أيضًا لغة تعترف بأن بعض المسؤولين عن تطبيق القانون أساءوا استخدام سلطتهم وسيحثون الكونجرس على تمرير تشريع حول إصلاح الشرطة.

وفقا للتقرير يعمل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس من أجل دفع مشروعي قانونين متنافسين ، حيث يمضي التشريع الديمقراطي إلى حظر الخنق اثناء القبض على المشتبه بهم للسيطرة عليهم وأوامر عدم الضربة القاضية.

بينما كان ترامب مترددًا في الخوض في مسألة إصلاح الشرطة ، كان صهر ترامب وكبير المستشارين جاريد كوشنر وسميث يقودان جهودًا داخل البيت الأبيض للبحث عن مقترحات إصلاح الشرطة من دعاة إصلاح العدالة الجنائية وتنفيذ القانون الجماعات في أعقاب مقتل جورج فلويد.