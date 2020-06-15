شاهد.. أقدم محفظ قرآن بالأقصر يتلو آيات الذكر الحكيم قبل وفاته بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد رائع لحسن الخاتمة بعد الإصابة بفيروس كورونا لأحد أشهر محفظى القرآن الكريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، نشر نجل الشيخ الجليل عبد العاطى على عبد الجليل أحد أقدم وأشهر محفظى للقرآن الكريم بقرى ونجوع مدينة إسنا، فيديو على موقع التواصل الإجتماعى لوالده فى لحظاته الأخيرة وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم.

وتفاعل الآلاف من أبناء مدينة إسنا مع الفيديو الذى نشره محمد عبد العاطى، وكتب عليه: " اللهم احسبه من الشهداء يارب.. عليك رحمه الله يا ابي"، حيث تلى المرحوم الشيخ الشيخ عبد العاطى على عبد الجليل، عدد من آيات القرآن الكريم وهو على جهاز التنفس الصناعى، وتداول العشرات من أبناء المدينة مقطع الفيديو وهم يترحمون على أقدم مشايخ تحفيظ القرآن الكريم.

وكانت قد حققت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل بمصر حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين لأكثر من 659 متعافى، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى.

وفى هذا الصدد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصي، واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحى، والدكتور وهب الله عايش أخصائى مكافحة العدوي، أنه تم خلال أيام السبت والأحد والإثنين، خروج 38 حالة تعافى من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسى للمتعافين والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، أن الدعم النفسي للمرضى يعد أحد المحاور المهمة للبروتوكول العلاجي المُتبع بالمستشفى، حيث إن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على الجهاز المناعي والذي يعد الحصن الحصين للجسم للقضاء على فيروس كورونا، ولهذا عمل الفريق الطبي إلى إدخال السعادة بين جميع المصابين بالفيروس بصورة أكبر خلال الفترة الماضية.



