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سودانى يواجه جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية: "الاتهامات ضدى باطلة"

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:12 م
سودانى يواجه جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية: "الاتهامات ضدى باطلة" محكمة - صورة أرشيفية
رويترز

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قال سوداني يشتبه في ارتكابه جرائم حرب إن الاتهامات المذكورة في أمر اعتقاله "باطلة"، وذلك خلال مثوله لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الاثنين.

وأضاف المشتبه به، الذي أفادت وثائق المحكمة في وقت سابق بأن لقبه كوشيب، أنه يفضل اسم علي محمد علي عبد الرحمن. وهو متهم بارتكاب جرائم اضطهاد وقتل واغتصاب في إقليم دارفور في عامي 2003 و2004.

وليس من المفترض أن يرد عبد الرحمن خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله عما إذا كان على علم بالاتهامات.

ورد عبد الرحمن "أجل تم إبلاغي بها لكنها باطلة".

وأضاف "وبعدها أجبروني على الحضور إلى هنا، وآمل أن أجد العدالة".

 


جرائم حرب

السودان

المحكمة الجنائية

لاهاى

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