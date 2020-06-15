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سهم "إي بي إم تيرمينالز" يصعد ببورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:35 ص
سهم "إي بي إم تيرمينالز" يصعد ببورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.05% رابحاً 0.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1274.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 161.5 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.13% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 3.64%.
 
وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن إلغاء عضوية مكتب الوساطة ناصر عباس حسن خسرو (النورس للوساطة المالية) من بورصة البحرين، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين.
 
وكانت شركة بنادر للفنادق، قد أعلنت عن إصدار 148.3 مليون سهم ممتاز قابل للتحويل إلى أسهم عادية، ولكل منها قيمة اسمية 0.100 دينار بحريني إلى شركة بي أم أم أي لغرض سداد القرض الثانوي الذي قدمته بي أم أم آي بمبلغ 14.8 ميلون دينار بحريني للشركة، وفقاً لشروط اتفاقية القرض، مضيفة أنه سيتم تحويل هذه الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية لشركة بنادر في وقت لاحق مع مراعاة موافقة مجلس الإدارة وموافقات الدوائر الرقابية (التنظيمية) الأخرى، وسيتم أيضاً في وقت لاحق نشر تفاصيل عملية تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية لشركة بنادر.
 

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