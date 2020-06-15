وذكرت صحيفة "ماي بيبر" السنغافورية أن غالبية الحالات الجديدة هم من حاملي تصاريح العمل المقيمين في سكن العمال الأجانب، مضيفة أن الوزارة لم تسجل حالات وفيات جديدة وتبقي الحصيلة عند 26 حالة.



وقالت وزارة الصحة في بيان لها "إننا ما نزال نعمل على البحث في الحالات المصابة وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل مساء اليوم".