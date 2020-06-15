سلطنة عمان تسجل 5 وفيات و 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة العمانية فى بيان مقتضب اليوم الاثنين، تسجيل 4 وفيات و 1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 108 والإصابات 24524.، ودشنت سلطنة عمان اليوم الاثنين "حملة التمريض الآن" وهي حملة دولية اطلقتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وبرعاية جمعية بورديت تراست Burdett Trust للتمريض وذلك بديوان عام وزارة الصحة العمانية، تحت رعاية الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العمانى.

الحملة تأتي ضمن اطار تعزيز قدرات القوى العاملة في التمريض والقبالة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع؛ وتشارك السلطنة فيها ممثلة في وزارة الصحة (المديرية العامة لشؤون التمريض) بالتعاون مع الجمعية العُمانية للتمريض وممثلي الفئات التمريضية في القطاعات الصحية والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عام 2020 عاما ًدولياً لكادر التمريض والقبالة بهدف تسليط الضوء على الإنجازات والدور الحيوي والفعال لهذه الكوادر رغم الظروف الصعبة التي يواجهونها.