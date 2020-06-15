سلاح الجو الأمريكى يعلن تحطم مقاتلة إف-15 أثناء التدريب فى بريطانيا

كتب سمير حسنى

أعلن سلاح الجو الأمريكى تحطم مقاتلة إف-15 أثناء مهمة تدريبية فى بحر الشمال ببريطانيا، جاء ذلك نقلا عن قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الاثنين.