سلاح الجو الأمريكى يعلن تحطم مقاتلة إف-15 أثناء التدريب فى بريطانيا

أعلن سلاح الجو الأمريكى تحطم مقاتلة إف-15 أثناء مهمة تدريبية فى بحر الشمال ببريطانيا، جاء ذلك نقلا عن قناة "الحرة الأمريكية" اليوم الاثنين.
سلاح الجو الأمريكى يعلن تحطم مقاتلة إف-15 أثناء التدريب فى بريطانياالإثنين، 15 يونيو 2020 12:31 م
طائرة اف 15
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