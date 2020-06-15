سكرتير عام بورسعيد يتابع آخر تطورات إنشاء محطة صرف بشارع البترول.. صور

وأكد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن هناك تعليمات من اللواء عادل الغضبان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية، للانتهاء من تنفيذها طبقا للمواعيد المقررة، ومتابعة الأعمال لتتم على أعلى درجة من الكفاءة.

وتعد محطة صرف الضواحى بشارع البترول من أهم المشروعات الخدمية الحالية، نظرا لدورها فى تخفيف معدلات الضغط على المحطات الموجودة حاليًا، واستيعاب الضغط الناتج عن المشروعات الجديدة بالمنطقة، فى إطار تكثيف الاهتمام بأحياء الزهور والضواحى، باعتبارها من أكثر الاحياء كثافة سكانية.

من ناحية أخرى، وفى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة إعادة الشىء لأصله وترميم الشوارع بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة والترميم للشوارع بالمحافظة وكذلك سرعة رفع كفاءة المرافق العامة بالشوارع التى تخضع لإعادة الرصف والتطوير .

وبناء على ذلك، قام المحاسب السعيد رخا، رئيس حى الزهور بمتابعة أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارع التحرير أمام مدرسة عبد الرحمن شكرى، ضمن خطة تطوير ورصف عدد من شوارع حى الزهور للارتقاء بمنظومة الطرق فى كافة أحياء المحافظة، وذلك تحت اشراف مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية، إدارة الطرق بحى الزهور.