اليوم السابع
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سكرتير عام بورسعيد يتابع آخر تطورات إنشاء محطة صرف بشارع البترول.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:51 ص
سكرتير عام بورسعيد يتابع آخر تطورات إنشاء محطة صرف بشارع البترول.. صور سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى
بورسعيد - السيد فلاح- محمد فرج

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قام اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية لمتابعة آخر تطورات العمل الجارية بإنشاء محطة صرف صحى شارع البترول بحى الضواحى رافقة خلالها اللواء أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بحى الضواحى. 

وأكد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن هناك تعليمات من اللواء عادل الغضبان، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات الخدمية، للانتهاء من تنفيذها طبقا للمواعيد المقررة، ومتابعة الأعمال لتتم على أعلى درجة من الكفاءة.
 
وتعد محطة صرف الضواحى بشارع البترول من أهم المشروعات الخدمية الحالية، نظرا لدورها فى تخفيف معدلات  الضغط على المحطات الموجودة حاليًا، واستيعاب الضغط الناتج عن المشروعات الجديدة بالمنطقة، فى إطار تكثيف الاهتمام بأحياء الزهور والضواحى، باعتبارها من أكثر الاحياء كثافة سكانية.
 
من ناحية أخرى، وفى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بسرعة إعادة الشىء لأصله وترميم الشوارع بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة والترميم للشوارع بالمحافظة وكذلك سرعة رفع كفاءة المرافق العامة بالشوارع التى تخضع لإعادة الرصف والتطوير .
 
وبناء على ذلك، قام المحاسب السعيد رخا، رئيس حى الزهور بمتابعة أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارع التحرير أمام مدرسة عبد الرحمن شكرى، ضمن خطة تطوير ورصف عدد من شوارع حى الزهور للارتقاء بمنظومة الطرق فى كافة أحياء المحافظة، وذلك تحت اشراف مديرية الطرق والنقل وبالتنسيق مع الإدارة الهندسية، إدارة الطرق بحى الزهور.
 
 
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (1)
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (1)

سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (2)
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (2)

سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (3)
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (3)

سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (4)
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (4)

سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (5)
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (5)

سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (6)
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (6)

سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (7)
سكرتير عام بورسعيد يتابع أخر تطورات إنشاء محطة صرف صحى (7)
 

 


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محطه صرف صحى

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