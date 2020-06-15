سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 15-6-2020 فى مصر

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 15-6-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.08 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.08جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.14 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.08 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر

18.08 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة

18.26 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.10 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.10 جنيه للشراء.

18.28 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.22 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت. كانت هناك أسماء أخرى عديدة مقترحة، من بينها فرانك أوروبى، غولدن أوروبي، لكن اتفق المجتمعون على أن تكون التسمية الجديدة للعملة المقترحة منسوبة لاى عملة متواجدة في أحد الدول الأعضاء، فرنسا اقترحت إبقاء الاسم الذي استعمل طيلة هذه الفترة "الإيكو".

حقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي. أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.