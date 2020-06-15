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سعد الحريرى يبحث الأوضاع اللبنانية مع السفير الفرنسى ببلاده

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:15 م
سعد الحريرى يبحث الأوضاع اللبنانية مع السفير الفرنسى ببلاده سعد الحريرى والسفير الفرنسي بلبنان
ريهام عبد الله

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استقبل سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، برونو فوشيه، السفير الفرنسى فى بيروت، وتناول اللقاء بحث مجمل الأوضاع وآخر المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال الحريرى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"استقبال السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وتناول اللقاء جولة أفق في مجمل الأوضاع وآخر المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين".

الحريرى
سعد الحريرى

 

وفى سياق آخر قال سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، إنه "من حق أى مواطن يعانى الغلاء الفاحش وفقدان المواد الغذائية أن يرى فى رتل الشاحنات المحملة بالمساعدات والمتوجهة إلى سوريا حلقة فى مسلسل التهريب اليومى فى ظل الحدود السائبة وغياب الثقة باجراءات الدولة".

وأضاف رئيس وزراء لبنان السابق، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لكن هذا الحق يتوقف عند حدود المسئولية الوطنية والأخوية تجاه المساعدات التى تنقلها الأمم المتحدة إلى الداخل السورى عبر مرفأ بيروت، وليس بين أهل طرابلس والبداوى والمنية وغيرها.. من يمكن أن يمنع وصول المساعدات إلى الأشقاء السوريين الذين يعانون مرارات النظام".

وتابع "الأمور باتت واضحة بعد بيان برنامج الأغذية العالمى فقطع الطريق على مساعدة الأشقاء ليس من شيم أهلنا فى الشمال.. لكن خوفنا وخوفهم أن يأخذنا عباقرة العهد والحكومة إلى يوم ينتظر فيه اللبنانيون وصول شاحنات برنامج الاغذية العالمى.. أما الجيش فيبقى ملاذ اللبنانيين إلى سلامتهم وحقهم فى التعبير السلمى".


سعد الحريرى

سفير فرنسا بلبنان

لبنان

اخبار لبنان

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