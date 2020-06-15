سحب سوداء تحول نهار مدينة إسطنبول إلى ليل

كتب- هاشم الفخراني

شوهدت اليوم سحب سوداء تغطى محيط مدينة أرناؤوط كوى فى إسطنبول قبل ظهور تأثير الأمطار الغزيرة فى المدينة.

وتم تصوير السحب التى جعلت نهار المدينة كالليل فى ظلمته، كما غمرت مياه الأمطار الشوارع فى أرناؤوط كوى وتعرض سائقى السيارات لأوقات صعبة بسبب غمر المياه الطرقات وإعاقة الحركة المرورية.

كما حولت الأمطار الغزيرة والتى استمرت 15 دقيقة فقط شوارع إسطنبول إلى ما يشبه البحيرة

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ساعات الصباح والتى بدأت حوالى الساعة 13:15ظهرا فى منطقة أرناؤوط كوى بإسطنبول والتى استمرت طيلة ال15 دقيقة فقط إلى تعرض المواطنين للعديد من اللحظات العصيبة.

حيث تحولت الطرق إلى بحيرات ولجأ المواطنون للاحتماء من مياه الأمطار، مما عرض سائقى السيارات للعديد من مشاكل السير والانحصار داخل سياراتهم.