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زوجة تقيم 11 دعوى ضد زوجها لامتناعه عن سداد 5 ألاف نفقة لأطفاله

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:33 م
زوجة تقيم 11 دعوى ضد زوجها لامتناعه عن سداد 5 ألاف نفقة لأطفاله خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة، دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن سداد 5 ألاف متجمد نفقة فرش ومصروفات مرافق، وذلك عن 6 شهور، وذكرت الزوجة:" زوجي يرفض عن دفع نفقاتي، ورفض تطليقي وتركنى معلقة عام بدون نفقات، حتى أجر المسكن امتنع عن سدادها مما دفع والده إعطائي لها ".

وأضافت الزوجة ح.م.ص، البالغة 34 عام، بدعواها التي طالبت فيها بحبس زوجها :" تزوجت من زوجي بصحيح العقد الشرعى، وأنجبت منه 3 أطفال إلا أنه تركني، وامتنع عن الإنفاق علينا رغم يسار حاله، رغم أن دخله يتجاوز 15 ألف شهريا ".

وأكدت الزوجة أنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها، بدفع نفقة زوجيه، ومصروفات لصغاره، إلا أنه هددها ولاحقها ببلاغات كيديه، وتعدي عليها بالضرب المبرح، مشيرة إلى أنه تخلف عن السداد حتى يعاقبها، مما دفعها بملاحقته بـ 11 دعوي قضائية بمحكمة الأسرة بسبب النفقات وهجرها.

وأشارت فى دعواها بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

 

 

 

 


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