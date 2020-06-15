روسيا تحكم بالسجن 16 عاما على عنصر فى البحرية الأمريكية بتهمة التجسس

كتب سمير حسنى

قضت محكمة روسية مختصة بالسجن 16 عاما على بول ويلان وهو عنصر سابق فى البحرية الأمريكية بتهمة التجسس، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم، حيث عقدت المحكمة فى موسكو خلف أبواب مغلقة، لاتهام ويلان بالسعى إلى الحصول على أسرار دولة، واعتقل ويلان البالغ من العمر 50 عاماً، والذى يحمل أيضًا الجنسيتين الإيرلندية والكندية، فى العام 2018، واتهمته حينها الاستخبارات الروسية بـ"التجسس".

وقال ويلان فى ذلك الوقت "روسيا تعتقد أنّها ألقت القبض على جيمس بوند أثناء مهمّة، فى الواقع قاموا باختطاف مِستر بين (السيد بين) أثناء قضائه عطلة".

ويصر ويلان على أنه تعرض للخداع من قِبل إحدى معارفه التى أعطته وحدة لتخزين البيانات الرقميّة (يو إس بي) تحتوى على ما كان ويلان يعتقد أنها صور التُقطت لهما أثناء إقامة سابقة لهما فى روسيا.