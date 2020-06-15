اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 4 بؤر قمامة تاريخية وغلق وتشميع 5 محال بمركز قطور بالغربية

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:00 م
رفع 4 بؤر قمامة تاريخية وغلق وتشميع 5 محال بمركز قطور بالغربية رفع تراكمات القمامه بقطور
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة علي مدار الـ24 ساعة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فى هذا السياق، أوضح المحاسب أحمد المغاوري القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، في بيان له، أنه تم غلق وتشميع 5 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور أنه تم رفع 4 بؤر قمامة تاريخية من على طريق الشين قطور وتسوية الطريق تماما، والقيام بحملة مكبرة شملت أعمال النظافة وتركيب كشافات إنارة جديدة على طريق قطور القديم.

وأضاف "المغاوري" أن أعمال تطوير منطقة السويقة مستمرة، مشيراً إلى الانتهاء من رفع الجبلون القديم وسوف يتم البدء غدا فى رفع الكتل الخرسانية، موضحاً أنه تم تطهير المدارس المخصصة بنطاق المركز مقاراً للجان امتحانات الثانوية العامة.

من ناحية أخرى أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الانتهاء من تركيب 7 بوابات تعقيم بمدارس مركز ومدينة قطور، استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة الأسبوع المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، حرصا على سلامة الطلاب والمشاركين فى الامتحانات والعاملين بالمدارس.

وأوضح المحاسب أحمد المغاوري القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور أنه تم تركيب بوابات التعقيم الذاتي في المدارس التي سوف يقام بها إمتحانات الثانوية العامة وهي مدرسة قطور الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد السادات الإعدادية بنات، ومدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة قطور الحديثة بنين، ومدرسة قطور التجارية، ومدرسة قطور البلد الإعدادية، ومدرسة المؤسسة الابتدائية.

وأضاف "المغاوري" أنه تم رش وتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مرمع مجلس مدينة قطور والطب البيطري، وكذلك الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات بالتنسيق مع الدكتور عبد الفتاح عبده مدير الإدارة التعليمية بقطور .


اخبار عاجله

محافظ الغربية

قطور

مجلس مدينة قطور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة