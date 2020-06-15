رفع 4 بؤر قمامة تاريخية وغلق وتشميع 5 محال بمركز قطور بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيذ حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وإزالة الأتربة علي مدار الـ24 ساعة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

فى هذا السياق، أوضح المحاسب أحمد المغاوري القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور، في بيان له، أنه تم غلق وتشميع 5 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور أنه تم رفع 4 بؤر قمامة تاريخية من على طريق الشين قطور وتسوية الطريق تماما، والقيام بحملة مكبرة شملت أعمال النظافة وتركيب كشافات إنارة جديدة على طريق قطور القديم.

وأضاف "المغاوري" أن أعمال تطوير منطقة السويقة مستمرة، مشيراً إلى الانتهاء من رفع الجبلون القديم وسوف يتم البدء غدا فى رفع الكتل الخرسانية، موضحاً أنه تم تطهير المدارس المخصصة بنطاق المركز مقاراً للجان امتحانات الثانوية العامة.

من ناحية أخرى أعلن طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الانتهاء من تركيب 7 بوابات تعقيم بمدارس مركز ومدينة قطور، استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة الأسبوع المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها المحافظة، حرصا على سلامة الطلاب والمشاركين فى الامتحانات والعاملين بالمدارس.

وأوضح المحاسب أحمد المغاوري القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة قطور أنه تم تركيب بوابات التعقيم الذاتي في المدارس التي سوف يقام بها إمتحانات الثانوية العامة وهي مدرسة قطور الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد السادات الإعدادية بنات، ومدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة قطور الحديثة بنين، ومدرسة قطور التجارية، ومدرسة قطور البلد الإعدادية، ومدرسة المؤسسة الابتدائية.

وأضاف "المغاوري" أنه تم رش وتطهير وتعقيم المدارس بالتعاون مرمع مجلس مدينة قطور والطب البيطري، وكذلك الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات بالتنسيق مع الدكتور عبد الفتاح عبده مدير الإدارة التعليمية بقطور .