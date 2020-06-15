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رفع درجة الاستعداد بصحة الشرقية تزامنا مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:00 م
رفع درجة الاستعداد بصحة الشرقية تزامنا مع بدء موسم امتحانات الثانوية العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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رفعت مديرية الصحة بالشرقية، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، استعدادا لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بالمحافظة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو الجارى.

فكلف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة مديرى الإدارات الصحية ومديرى المستشفيات، بزيادة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، والمرور المكثف من الفريق الوقائى على اللجان وعددهم 162 لجنة بالمحافظة للتأكد من الإجراءات الوقائية المتبعة لتطهير اللجان قبل بداية الامتحانات وبعد الانتهاء منها، والتأكد من ارتداء جميع الطلاب والمراقبين باللجان للكمامات والواقيات الشخصية، مع تواجد الأطباء والزائرة للصحية، للكشف الحرارى، وتوفير العلاج والمستلزمات الطبية اللازمة باللجان، مع تكثيف عمل فرق الترصد بالوحدات الصحية.

كما كلف بالتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدفع بسيارات الإسعاف والاتفاق على أماكن التمركز، والتنسيق الكامل بين وكيل وزارة الصحة، ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، على مدار الساعة، والتنسيق بين مديرى الإدارات الصحية والتعليمية بكل مراكز المحافظة، والتأكد من جاهزية فريق الانتشار السريع الاستعانة به حال الاحتياج، والمتابعة المستمرة لغرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير الامتحانات، واى شكاوى بها، حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين بالعمل بلجان الامتحانات بمدارس المحافظة.


الشرقية

صحة الشرقية

امتحانات الثانوية العامة

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