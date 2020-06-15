رسالة من هيئة الدواء لمرضى الضغط.. اعرف التفاصيل

أكدت هيئة الدواء المصرية، ممثلة في مركز اليقظة الصيدلية، على مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومستخدمي الأدوية مثل لوسارتان، واربيسارتان، وأولميسارتان، وكانديسارتان، وفالسارتان، وبيريندوبريل، وكابتوبريل، وإنالابريل، وليسينوبريل، وراميبريل، وغيرها، الاستمرار في تناولها وعدم وقفها.
يأتى ذلك في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى من شائعات بخصوص بعض المستحضرات المحتوية على المواد التى تنتمى إلى مجموعات "ARBs و ACEI"، حيث أشيع أنها تؤثر بشكل سلبا على مرضى COVID-19 مع ادعاءات غير مسئولة بوقف استخدام هذه الأدوية.
وأوضح مركز اليقظة الصيدلية المصري أن الأدلة العلمية والدراسات الأخيرة التي أجريت على تلك الأدوية، أكدت عدم وجود علاقة بينها وبين زيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض COVID-19 أو وجود تأثير سلبي على المرضى بذلك الفيروس.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، قد طالبت مؤخرا بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من إحدى التشغيلات لدواء "سينكولين بلس كبسول"، والذى يستخدم فى علاج اختلال وظائف الصفراء وكعلاج مساعد مع أدوية أمراض الكبد.
وقالت فى منشور لها إن التشغيلة من إنتاج الشركة العربية للأدوية والنباتات الطبية برقم تسجيل 1078/ 2018، للتشغيلة رقم 870419، والتي صدر بشأنها قرار الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والذى نص على أن التشغيلة غير مطابقة من حيث أوزان الكبسولات.
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