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رحلة استثنائيه للخطوط اليمنية تغادر القاهرة لنقل 160 من العالقين إلى عدن

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:51 م
رحلة استثنائيه للخطوط اليمنية تغادر القاهرة لنقل 160 من العالقين إلى عدن مطار القاهرة-ارشيفيه
كتب محمود عبد الغنى

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غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائيه تابعة لشركة الخطوط اليمنية، تقل عددا من العالقين من الجالية اليمنية فى مصر بعد توقف الرحلات بسبب فيروس كورونا.
 
وقالت مصادر بالمطار إن رحلة الخطوط اليمنية غادرت فى طريقها إلى مدينة عدن وعلى متنها 160 راكبا يحملون الجنسية اليمنية كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم، بمبنى الركاب رقم 1 بالمطار. 
 
كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة

اخبار المطار

لوفتهانزا

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