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ربة منزل تنهى حياة زوجها بسم فئران بكفر شكر بالقليوبية بسبب خلافات زوجية

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:39 ص
ربة منزل تنهى حياة زوجها بسم فئران بكفر شكر بالقليوبية بسبب خلافات زوجية جثة
القليوبية نيفين طه

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توفى "مسن" مصرعه، مسموما، بقرية أسنيت التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته التي وضعت له سم فئران في كوب عصير، للتخلص منه، نظرا لتعدد الخلافات الزوجية بينهما، أخرها منعها من زيارة شقيقها المحبوس بسجن أبو زعبل تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر ،بتلقية ، بلاغا من الأهالي بقرية أسنيت بدائرة المركز، بوفاة "السيد ك.ا"، 56 سنة، بالمعاش، وبسؤال زوجته "ولاء م.ا" 30 سنة ربة منزل أقرت بالوفاة طبيعية، وبالكشف الطبي تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وجرى التصريح بالدفن.

 

وفي وقت لاحق، حضر لديوان المركز أسرة المجني عليه، واتهموا زوجته بالتسبب في الوفاة.

 

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وبإعادة مناقشة "و.م.ا" زوجة المجنى عليه، اعترفت بارتكاب الواقعة أمام المقدم  إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر

 

وروت فى تفاصيل الواقعة قيامها بوضع مادة سامة فى كوب عصير، عقب تناول العشاء، وعقب ذلك استغرق المجني عليه في النوم ووفاته إثر تناول مادة سامة، لخلافات زوجية بينهما بسبب تعدد الخلافات الزوجية بينهما، آخرها منعها من زيارة شقيقها المحبوس بسجن أبو زعبل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


كفر شكر

تقتل زوجها

القليوبية

اخبار مصر

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