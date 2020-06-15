راعى غنم بالشرقية يتخلص من حياته بتناول حبة غلة لمعاناته من مرض نفسى

الشرقية -فتحية الديب

تخلص راعى غنم بقرية بالشرقية، من حياته بتناول حبة الغلة وتبين معاناته من مرض نفسى منذ فترة وتم التحفظ علي جثته بمشرحة مستشفى منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، بوفاة" ال ح س" 40 سنة راعى غنم مقيم قرية زهر شرب دائرة المركز، أثر تناولة حبة الغلة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفي يعانى من مرض نفسى منذ فترة حاول علي أثره الانتحار من قبل، قبل أن يتخلص من حياته اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

يذكر أن عامل بشركة مياه الشرب، لقي مصرعه غرقا، وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، أثناء قيام " إبراهيم أ ع س" 37 سنة عامل بمياه الشرب، مقيم ناطورة مركز كفر صقر، بتنضيف محطة مياه ناطورة غرقا في مرشحة مياه عمقها 60 سم، وتم انتشال الجثة بمعرفة العاملون بالمحطة، وجاري تحرير محضر بالواقعة.