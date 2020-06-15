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رئيس وزراء لبنان: لن نسمح للاعتبارات السياسية والطائفية بحماية الفاسدين

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:29 م
رئيس وزراء لبنان: لن نسمح للاعتبارات السياسية والطائفية بحماية الفاسدين رئيس الحكومة اللبنانية
كتب سمير حسنى

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تعهد رئيس وزراء لبنان حسان دياب اليوم ببدء الحرب على الفساد، وقال إن المعركة ضد الفساد ستكون طويلة وصعبة والتعرض فيها لحملات سياسية وشتائم واتهامات، ولا مجال فيها للتردد أو الخوف، متهما هيئة الرقابة بعدم كشف ملفات الفساد.

 

وأضاف حسان دياب في كلمة متلفزة، إن انهيار البلد مرتبط بالفساد المتجذر والذي هو أقوى من الدولة ، وأن الفساد ينخر كل مفاصل الدولة والمؤسسات الرسمية.

 

وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية بعدم السماح للاعتبارات السياسية والطائفية والحزبية بحماية الفاسدين.، موجها حديثه للهيئات الرقابية: قائلا :" الحكومة بتشتغل عند اللبنانين مش اللبنانين بيشتغلوا عند الحكومة..ويجب خدمة المواطنين بابتسامة عريضة .. الرهان على دوركم كهيئات رقابة ومطلوب منكم غلق الهواتف ولا تسمعوا إلا صوت ضمائركم وصوت الناس".


لبنان

حسان دياب

الفساد فى لبنان

اخبار لبنان

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