اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 09:24 م
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رئيس مدينة كوم أمبو يتفقد المخابز البلدية ويحرر 12 محضرا مخالفات تموينية

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:21 م
رئيس مدينة كوم أمبو يتفقد المخابز البلدية ويحرر 12 محضرا مخالفات تموينية رئيس مدينة كوم امبو يتفقد المخابز
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تفقد اللواء وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو بأسوان المخابز البلدية بنطاق مدينة كوم أمبو اليوم، برفقة مدير إدارة تموين كوم أمبو، وقام بالمرور على 15 مخبز بدائرة مدينة كوم أمبو، وتم الإشادة بـ3 مخابز بدون اى مخالفات تموينية.

كما تم تحرير محاضر مخالفات تموينية لـ 12 مخبز وشملت المخالفات و5 محاضر عدم نظافة أدوات الخبز و 2 محضر عدم وجود ميزان و4 محضر نقص فى وزن الخبر و3 محضر عدم وجود قائمة إعلان بالمواعيد العمل تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة.


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