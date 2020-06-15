رئيس مدينة سفاجا تناقش الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر بدءها فى 21 يونيو الجارى، وذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية، ومديرى مدارس الثانوية بنات وبنين وسكرتير المدينة ومديرى إدارات المشتريات والمخازن والأزمات والشؤون الإدارية والعلاقات العامة.

أكدت رئيس مدينة سفاجا في بيان للوحدة المحلية، أن الاجتماع بشأن وضع خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد، وحسب الجدول المعلن ، وكذلك امتحانات الثانوية الفنية، مشيرة إلي أنه تم مناقشة آليات تأمين اللجان والأمور المتعلقة بسلامة الطلاب والمراقبين في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وأضافت أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد الامتحان كما سيتم تزويدها بكواشف حرارة ، ومطهرات، وأدوات تعقيم، وأغطية للأحذية وأقنعة للوجه للطلاب والمراقبين.

كانت تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، تقسيم 15مايو وتقسيم زمزم لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لفحص ومراجعة تراخيص المبانى والتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات، وأجرت رئيس مدينة سفاجا جولة تفقدية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، رافقها خلالها مسئولي الإدارة الهندسية.

واستهلت رئيس المدينة جولتها بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الصادر لها تراخيص سابقة قبل صدور قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم تمهيدا للسماح لها باستكمال أعمال البناء وتوصيل المرافق فى حالة مطابقتها للاشتراطات.