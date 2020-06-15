رئيس مدينة القصير يناقش استعدادات المدينة لامتحانات الثانوية العامة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

ناقش اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، مع مديرى الجهات الخدمية بالمدينة، استعدادات المدينة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر .

وبحث رئيس مدينة القصير مع مدير الإدارة التعليمية بالمدينة الاستعدادات التى قامت بها الإدارة لأداء امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات الاحترازية التى قامت بها لحماية مراقبى اللجان والطلاب، مؤكدا على انجاز الخدمات الهامة التي تقدمها الإدارات الخارجية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل التقدم بكافة القطاعات والوصول إلى أعلى معدلات فى تقديم الخدمة للمواطن بصورة جيدة.

ولفت رئيس مدينة القصير، إلى التأكيد من وجود تهوية لمقار اللجان ومبردات للمياه بكل لجنة، ودورات مياه صالحة للاستخدام، والتأكد ايضا من صلاحية أجهزة الإطفاء، ووجود زائر صحى بكل مدرسة ثانوية، وتطهير وتعقيم كافة اللجان من الداخل والخارج.

من جانبه، أوضح مدير الادارة التعليمية أن عدد الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان في مدينة القصير 614 طالب وطالبة بالمدارس الثانوية والفنية، وإنه تم توزيع خطابات الندب والتكليف، وتم الاتفاق على وجود بوابات التعقيم.

ووجه رئيس مدينة القصير بالتعقيم والتطهير داخل وخارج المدارس والشوارع المؤدية لها، وتكاتف جميع الجهات المعنية فى تأمين المدارس.

كما بحث رئيس مدينة القصير، آخر المستجدات بقطاع الكهرباء، حيث قال رئيس هندسة الكهرباء، أن المدينة كانت تعمل على محطة المحولات بجزء متنقل، وخلال الأسبوع الحالى سيتم نقل جزء من الأحمال إلى الجزء الثابت، ليؤدى ذلك استقرارا دائما فى التيار الكهربائي.

وفى قطاع الصرف الصحي، أكد مسئول القطاع أنه تم الانتهاء من 95٪ من تسليك غرف الطرد ، وأن التشغيل التجريبى سيبدأ فى منتصف اغسطس المقبل وسيتم تسليم المشروع، كما سيساهم ذلك فى حل مشكلة عمارات ال 110 وحدة .