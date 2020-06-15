اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة القصير يناقش استعدادات المدينة لامتحانات الثانوية العامة.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:16 م
رئيس مدينة القصير يناقش استعدادات المدينة لامتحانات الثانوية العامة.. صور اجتماع رئيس المدينة مع مديري القطاعات الخدمية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، مع مديرى الجهات الخدمية بالمدينة، استعدادات المدينة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر . 
 
وبحث رئيس مدينة القصير مع مدير الإدارة التعليمية بالمدينة  الاستعدادات التى قامت بها الإدارة لأداء امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات الاحترازية التى قامت بها لحماية مراقبى اللجان والطلاب، مؤكدا على انجاز الخدمات الهامة التي تقدمها الإدارات الخارجية، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل التقدم بكافة القطاعات والوصول إلى أعلى معدلات فى تقديم الخدمة للمواطن بصورة جيدة.
 
ولفت رئيس مدينة القصير، إلى التأكيد من وجود تهوية لمقار اللجان ومبردات للمياه بكل لجنة، ودورات مياه صالحة للاستخدام، والتأكد ايضا من صلاحية أجهزة الإطفاء، ووجود زائر صحى بكل مدرسة ثانوية، وتطهير وتعقيم كافة اللجان من الداخل والخارج. 
 
من جانبه، أوضح مدير الادارة التعليمية أن عدد الطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان في مدينة القصير 614 طالب وطالبة بالمدارس الثانوية والفنية، وإنه تم توزيع خطابات الندب والتكليف، وتم الاتفاق على وجود بوابات التعقيم. 
 
ووجه رئيس مدينة القصير بالتعقيم والتطهير داخل وخارج المدارس والشوارع المؤدية لها، وتكاتف جميع الجهات المعنية فى تأمين المدارس.
 
كما بحث  رئيس مدينة القصير، آخر المستجدات بقطاع الكهرباء، حيث قال رئيس هندسة الكهرباء، أن المدينة كانت تعمل على محطة المحولات بجزء متنقل، وخلال الأسبوع الحالى سيتم نقل جزء من الأحمال إلى الجزء الثابت، ليؤدى ذلك استقرارا دائما فى التيار الكهربائي. 
 
وفى قطاع الصرف الصحي، أكد مسئول القطاع أنه تم الانتهاء من 95٪ من تسليك غرف الطرد ، وأن التشغيل التجريبى سيبدأ فى منتصف اغسطس المقبل وسيتم تسليم المشروع، كما سيساهم ذلك فى حل مشكلة عمارات ال 110 وحدة .
 
IMG_7367
اجتماع رئيس المدينة مع مديري القطاعات الخدمية 
 
 
 
IMG_7368
اجتماع رئيس المدينة مع مديري القطاعات الخدمية 
 
 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

القصير

الاستعداد لامتحانات للثانوية العامة

التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مدينة القصير يتفقد مبنى دار المغتربات بالمدخل الشمالى ..صور

الأحد، 14 يونيو 2020 03:45 م

رئيس مدينة القصير: رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية ..صور

السبت، 13 يونيو 2020 05:54 م

مجلس مدينة القصير: حملات نظافة لإزالة المخلفات بمنطقة سوق الخضار.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 01:38 م

"أم غيج" جنوب مدينة القصير علي ساحل البحر الأحمر.. تحتضن 105 مليون طن احتياطى من المعادن.. فرصة لاستثمارات تعدينية لإنتاج 800 ألف طن رصاص و 600 ألف طن زنك.. والمنجم بمساحة 8 كم مربع.. وجاهزية 100%

الجمعة، 12 يونيو 2020 04:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة