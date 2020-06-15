رئيس مدينة القصير: تسليم 36 بيت ريفى و2 عمارة سكنية لسكان العشوائيات قريبا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عادل نصر، رئيس مجلس مدينة القصير، أنه سيتم تسليم المساكن البديلة للعشوائيات قريبا وهي عبارة عم 36 بيت ريفي و2 عمارة سكنية لمستحقي المساكن البديلة للعشوائيات .

وتفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الإثنين، المناطق العشوائية، وذلك للوقوف على كيفية تسليم الأهالى، المساكن البديلة، رافق رئيس المدينة الجولة مدير التفتيش المالى والادارى ومدير الإدارة الهندسية ومدير الأملاك ومدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية

وأوضح رئيس مدينة القصير، أن المساكن البديلة للعشوائيات، تضم 36 بيت ريفى وعدد 2 عمارة، مؤكدا أن الوحدة السكنية المعدة للأهالى، شاملة كافة المرافق، ولفت إلى أن المناطق العشوائية، تهدد حياة المواطنين المقيمين بها وتشكل خطرا عليهم، وأن المساكن البديلة آمنة وموقعها مميز.

وأشار رئيس مدينة القصير، إلى أن الإدارات المختصة قامت بالحصر الشامل للمنازل بالمناطق العشوائية، ووجهت بضرورة الانتقال إلى الوحدات البديلة، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات الأخيرة.

واوضح رئيس المدينة، أن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية فى ربوع مصر، مناشدا المواطنين الوقوف خلف القيادة السياسية لنصل إلى أعلى معدلات الأمان والنهوض ببلدنا الحبيب، كذلك تعمل الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم من الأخطار، ووضع آليات جادة لتوفير كافة أوجه الدعم.